Consulta via controle remoto

Não é de hoje que a temática saúde desperta interesse nos telespectadores. Mas nunca o assunto foi tão presente na televisão como agora. Em diferentes formatos, estilos e horários, cada um tenta encontrar o melhor caminho para atingir os pacientes, digo, a audiência.

Quem puxa o carro é o doutor Drauzio Varella, que estreou na TV em 1999 e se consolidou nos especiais do Fantástico. Depois de uma dessas séries, é fácil ouvir por aí alguém se queixando de uma dor ali ou achando que está com os sintomas da diabete. Um clássico.

Quem tem dado plantão de segunda a sexta na TV desde maio é Antonio Sproesser, médico que assumiu o vespertino E aí, Doutor?, na Record. Não é raro também vê-lo dando expediente em outras atrações da casa, como o Hoje em Dia e o Programa do Gugu. A metodologia é sempre a mais clara possível. Tanto que às vezes assusta, como já aconteceu no Bem Estar, da Globo, que chegou um pouco antes ao ar.

Com um grupo fixo de médicos-consultores, o programa apresentado pelos jornalistas Mariana Ferrão e Fernando Rocha conta com a participação de alguns especialistas já conhecidos do público. É o caso do ginecologista e obstetra José Bento, que pôde ser visto por alguns anos no já extinto Note e Anote, da Record, e, há poucos meses, no programa Eliana, no SBT.

Ana Maria Braga levou ao Mais Você, também da Globo. o bonitão Guilherme Furtado, que não fala só de sua especialidade - cirurgia plástica - no programa, mas de tudo o que possa interessar ao público.

Com o mesmo caráter informativo, porém um tanto mais formal, os médicos Adib Jatene e David Uip assumem o posto na bancada do Jornal da Record News ao lado de Heródoto Barbeiro e Thalita Oliveira, sempre com um panorama acerca de alguma notícia do dia relacionada a saúde.

Eles atingem, ali, um público diferente daquele conquistado pelo psiquiatra Jairo Bouer. Ele ficou conhecido ao integrar a equipe do programa Erótica, na MTV. Com facilidade para falar com o público jovem, o médico passou também pela Cultura e hoje participa do Esquadrão do Amor, no SBT. Uma espécie de aconselhamento não só para casais, mas para quem precisa de um empurrãozinho na vida afetiva.

Importado. Como o doutor Drauzio bem disse, o interesse por conteúdos de saúde e bem estar não é exclusividade brasileira. O Dr Oz (Fox Life, segunda a sexta, às 19h), por exemplo, é a inspiração do E aí, Doutor?. Depois de um grande sucesso no programa de Oprah Winfrey, o médico Mehmet Oz decidiu seguir carreira solo. O Discovery Home & Health conta com pelo menos seis programas sobre o tema.

Mas o grande nome da "medicina televisiva" nos Estados Unidos é Sanjay Gupta. Desde 2001 na CNN, ele já cobriu acontecimentos importantes como o 11 de Setembro, Furacão Katrina, tsunami na Ásia, terremoto no Japão, entre outros. Responsável por especiais da emissora, ele está na lista das dez celebridades mais influentes do mundo, segundo a Forbes.

PROGRAME-SE

Jornal da Record News

David Uip

Adib Jatene

Os médicos participam do jornal sempre que necessário, de segunda a sexta, às 21 horas.

Mais Você

Guilherme Furtado

No quadro S.O.S. Mais Você, ele trata de estética a epidemias, às 8h30, na Globo.

Esquadrão do Amor

Jairo Bouer

Aqui, ele trata mais da saúde emocional. No SBT, às 20h15.

E Aí, Doutor?

Antonio Sproesser

Além de falar sobre diversas doenças, o doutor dá dicas de atividades. Record, às 14h30.

Bem Estar

José Bento

Ginecologista e obstetra, ele é chamado quando o assunto é pertinente. Globo, às 10 horas.

CNN

Sanjay Gupta

O médico participa de vários programas da emissora.