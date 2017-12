Conheça séries de TV que serão apostas da programação em 2015

É claro que tem gente louca para saber quem vai perder o pescoço na próxima temporada de Game of Thrones ou sofrendo por saber que Don Draper e a turma de Mad Men vão se despedir da TV em 2015. Deixando para lá as séries do coração, é preciso lembrar que uma nova safra de produções entrará no ar no ano que vem. Por isso, o Estado lista cinco apostas que vão fazer o público ficar horas diante da TV - ou do computador, tablet e até da minúscula tela do celular - para acompanhar histórias intrigantes e engraçadas.

How to Get Away with Murder - Eletrizante é pouco para definir cada episódio da série produzia por Shonda Rimes, a mesma de Scandal. A protagonista Annalise Keating, interpretada por Viola Davis (que concorre ao Globo de Ouro por causa do papel em questão), é uma poderosa advogada que cuida de casos escabrosos. Também professora de uma universidade na Filadélfia, ela faz uma competição com seus alunos para saber quais estão aptos a ajuda-la em seu escritório. Paralelamente, seus pupilos se envolvem em um homicídio. É tanta ação por episódio que quem piscar perde informação. No ar nos EUA desde outubro, chega ao Brasil em março na Sony.

Better Call Saul - Anunciado há quase um ano, o spin off da premiadíssima Breaking Bad tem estreia prometida para fevereiro, nos Estados Unidos. Por enquanto, nenhum canal tupiniquim bateu o martelo para a exibição por aqui. A estrela do programa é o advogado picareta Saul Goodman (Bob Odenkirk), que dava uma mãozinha para Walter White (Bryan Cranston). A criação é do mesmo Vince Gillgan.

Bloodline - Mais uma das produções originais do Netflix, conta a história de uma família de quatro irmãos bem próximos cuja paz é abalada quando o mais velho, tido como a ovelha negra do clã, volta para casa e segredos são revelados. Um dos trunfos são os criadores Glenn e Todd Kessler, os mesmo de Damages (2007-2012). A estreia mundial acontece em março e os 13 episódios estarão disponíveis numa tacada só.

True Detective 2 - Um dos hits de 2014, a série da HBO volta com outra cara. Em vez de dois detetives (Matthew McConaughey e Woody Harrelson) e relembrando um crime anos depois, a nova fase da trama de Nic Pizzolatto (The Killing) vai mostrar a relação de diferentes agentes de uma polícia corrupta com um mafioso. As estrelas da vez são Colin Farrel, no papel do policial, e Vince Vaughn, como bandido. Haverá ainda destaques para papéis femininos, estrelados por Rachel McAdams e a britânica Kelly Reily.

Togetherness - Comédia leve, também da HBO, vai ar ano no Brasil em 11 de janeiro, mesma data em que chega à TV norte-americana. A série retrata a vida de dois casais, na casa dos 40, que dividem o mesmo teto. Assim como Girls, mostra o dia a dia de pessoas nenhum pouco perfeitas.