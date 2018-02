Conheça a carreira do ator e diretor Marcos Paulo

Nascido em 1º de março de 1951, Marcos Paulo Simões era filho adotivo de Vicente Sesso (ator, diretor e produtor de televisão), tendo crescido em contato com alguns dos maiores atores nacionais, como Francisco Cuoco, Fernanda Montenegro e Sérgio Britto. As informações são do portal Memória Globo, da Rede Globo, emissora na qual o artista trabalhou por décadas.

Começou a fazer teatro infantil, aos cinco anos, com o pai. Mas a estreia em novela só aconteceu em O Morro dos Ventos Uivantes, na TV Excelsior de São Paulo, em 1967. Dois anos depois, atuou ao lado de Tônia Carrero, Fernanda Montenegro e Francisco Cuoco em Sangue do Meu Sangue, novela de autoria de seu pai. Teve passagens pela Record e pela Bandeirantes antes chegar na TV Globo, em 1970, e integrar o elenco de Pigmalião 70.

Em mais de quatro décadas de carreira, Marcos Paulo esteve em quase 40 novelas, entre elas a primeira versão de Gabriela, de 1975, Roque Santeiro, de 1985, Tieta, de 1989, Quatro por Quatro, de 1994 e Páginas da Vida, de 2006. Sua mais recente atuação foi como o Dr. Tadeu, em Desejo Proibido, de 2008.

Foi na novela Dancin’ Days, de Gilberto Braga, que Marcos Paulo estreou como diretor ao lado de Dennis Carvalho e José Carlos Pieri. Anteriormente, ele havia passado cinco meses nos EUA estudando direção na New School. Desde então, foram dezenas de programas e novelas sob a sua responsabilidade, como Fera Ferida, de 1993, e O Beijo do Vampiro, de 2002. Também foi um dos criadores dos seriados Armação Ilimitada, de 1985, e Radical Chic, de 1993.

Em 1998, Marcos Paulo assumiu um dos núcleos de direção de programas da TV Globo, sendo que os últimos programas produzidos por ele foram Malhação e Os Caras de Pau.

No cinema, estreou como diretor com o filme Assalto ao Banco Central, estrelado por Lima Duarte, Eriberto Leão e Giulia Gam, em 2010. Também atuou em longas, como Se eu Fosse Você 2, de 2008 e Faroeste Caboclo.