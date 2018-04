Congela a imagem, que a Malu vai atirar Em tempos de séries policiais nacionais, a Globo espertamente revira seu baú para provar que foi pioneira no uso da estética cinematográfica capaz de explorar esse universo. Entre abril e junho de 1997, bem antes de Tropa de Elite, A Lei e o Crime (Record), 9 Milímetros (Fox/Moonshot) e da própria Força-Tarefa, atual série da Globo, uma certa Justiceira fez carreira no gênero - carreira que só não foi além de 12 episódios porque, para desespero do diretor Daniel Filho, à época, a protagonista engravidou e teve de deixar o set.