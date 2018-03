Confira a programação completa do Festival Telas

Programado para acontecer entre os dias 7 e 14 de novembro, o Festival Telas reúne produções de TV de 19 países, incluindo o Brasil. As sessões, na maioria gratuitas, ocorrem em diferentes pontos da capital (ver programação abaixo). O ingresso é cobrado no Centro Cultural São Paulo (R$ 1) e no Cine Belas Artes (R$ 10, inteira).

MIS Auditório

Dia 7/11 - sexta-feira

9h00 - 11h00 MOSTRA BRASIL 1

- Sangue latino, 25 min, Brasil

- Videobrasil na TV (2ª Temporada) - Ep. 1, 45 min, Brasil

11h00 - 13h00 MOSTRA BRASIL 2

- Detetives da história (2ª Temporada), 48 min, Brasil

13h00 - 15h00 MOSTRA BRASIL 3

- Militares na democracia - Ep. 1, 54 min, Brasil

- Militares na democracia - Ep. 2, 54 min, Brasil

15h00 - 17h00 MOSTRA BRASIL 4

- Presidentes africanos, 52 min, Brasil

- BRICS - a nova classe média, 52 min, Brasil

17h00 - 19h00 MOSTRA BRASIL 5

- A verdade de cada um - Ep. Madeira, 45 min, Brasil

- Advogados contra a ditadura, 54 min, Brasil

19h00 - 21h00 MOSTRA FIPA 1

- The Molanders Ep. 1, 44 min, Suécia

- The Molanders Ep. 2, 44 min, Suécia

21h00 - 23h00 MOSTRA FIPA 12

- AIDependence - The Many Ills of the NGO System, 90 min, Bélgica

Dia 8/11 - sábado

9h00 - 11h00 MOSTRA COMKIDS 8

- Con que sueñas?, 15 min, Chile

- Merle, 15 min, Holanda

Idade indicada: 7 a 12 anos

11h00 -13h00 MOSTRA COMKIDS 9

- Nearest and dearest, 7 min, Alemanha

- Tales of the Tree, 12 min, Argentina

- La nota de lata, 15 min, Equador

- Jack y Limon, 16 min, Equador

Idade indicada: 4 a 8 anos

13h00 - 15h00 MOSTRA BRASIL 6

- Amazônia desconhecida, 70 min, Brasil

15h00 - 17h00 MOSTRA INTERNACIONAL 2

- David & me, 69 min, Canadá

17h00 - 19h00 MOSTRA FIPA 2

- Once my mother, 75 min, Austrália / Polônia

19h00 - 21h00 MOSTRA INTERNACIONAL 3

- Kung Fu Elliot, 88 min, Canadá

21h00 - 23h00 MOSTRA FIPA 3

- Botso, 83 min, EUA

23h00 - 6h00 MOSTRA INTERNACIONAL 20

- Les Revenants, França

Dia 9/11 - domingo

9h00 - 11h00 MOSTRA COMKIDS 10

- Giver - Eps. 1 a 4, 4 X 4 min, Canadá

- Bushwhacked (2ª Temporada), 26 min, Austrália

- My life: breaking free, 28 min, Inglaterra

Idade indicada: 7 a 12 anos

11h00 - 13h00 MOSTRA COMKIDS 11

- Godofredo, 5 min, Brasil

- Jugando con el agua, 3 min, Argentina

- Mofy, 5 min, Itália

- Chico na Ilha dos Jurubebas, 16 min, Brasil

- Peixonáuticos, 22 min, Brasil

Idade indicada: até 7 anos

13h00 - 15h00 MOSTRA BRASIL 7

- A Última Guerra do Prata, 52 min, Brasil

15h00 - 17h00 MOSTRA FIPA 4

- Bringing Tibet Home, 82 min, EUA

17h00 - 19h00 MOSTRA FIPA 5

- Congo Business Case, 80 min, Holanda

19h00 - 21h00 MOSTRA FIPA 6

- 3 X Manon - Eps. 1 e 2, 2 X 52 min, França

21h00 - 23h00 MOSTRA FIPA 7

- The Right to Kiss, 52 min, França

Dia 10/11 - segunda-feira

9h00 - 11h00 MOSTRA BRASIL 8

- O Mochileiro, 25 min, Brasil

- Os Hermanos Perdidos no Brasil, 26 min, Brasil

11h00 - 13h00 MOSTRA BRASIL 9

- Oxigênio - Ep. 1, 2 e 3, 3 X 16 min, Brasil

13h00 - 15h00 MOSTRA BRASIL 10

- Retrovisor (1ª Temporada), 26 min, Brasil

- Heróis do Brasil - Independência da Bahia, 25 min, Brasil

15h00 - 17h00 MOSTRA INTERNACIONAL 4

- El Otro Sueño - Ep. 1, 2 e 3, 3X 24 min, Argentina

17h00 - 19h00 MOSTRA INTERNACIONAL 11

- Cordon - Eps. 1 e 2, 2 X 50 min, Bélgica

19h00 - 21h00 MOSTRA INTERNACIONAL 27

- Firmes, Mexicanos en el Bronx, 10 min, México

- Comrade Couture, 82 min, Alemanha

21h00 - 23h00 MOSTRA FIPA 11

- De Ridder Ep. 1 e 2, 2 X 50 min, Bélgica

Dia 11/11 - terça-feira

9h00 - 11h00 MOSTRA FIPA 1 (reap.)

- The Molanders Eps. 1 e 2, 2 X 44 min, Suécia

11h00 - 13h00 MOSTRA BRASIL 23

- O Canto da Sereia - Ep. 1, 19 min, Brasil

- O Caçador - Ep. 1, 45 min, Brasil

13h00 - 15h00 MOSTRA INTERNACIONAL 1

- Korea Divided, 96 min, França

15h00 - 17h00 MOSTRA INTERNACIONAL 5

- The Boy from Geita, 81 min, Canadá

17h00 - 19h00 MOSTRA FIPA 3 (reap.)

- Botso, 83 min, EUA

19h00 - 21h00 MOSTRA FIPA 10

- Alfred and Jakobine, 74 min, Reino Unido

21h00 - 23h00 MOSTRA FIPA 13

- Art war, 90 min, Alemanha

MIS Sala 2

Dia 11/11 - terça-feira

9h00 - 11h00 MOSTRA FIPA 2 (reap.)

- Once my mother, 75 min, Austrália / Polônia

11h00 - 13h00 MOSTRA BRASIL 13

- Nova África - Eps. 1, 2 e 3, 3 X 26 min, Brasil

13h00 - 15h00 MOSTRA FIPA 4 (reap.)

- Bringing Tibet home, 82 min, EUA

15h00 - 17h00 MOSTRA BRASIL 14

- O infiltrado (2ª Temporada) - Ep. 1 e 2, 2 X 47 min, Brasil

Dia 12/11 - quarta-feira

9h00 - 11h00 MOSTRA BRASIL 42

- Arte 1 Em Movimento - Ep. 67, 52 min, Brasil

11h00 - 13h00 MOSTRA FIPA 6 (reap.)

- 3 X Manon - Ep. 1 e 2, 2 X 52, França

13h00 - 15h00 MOSTRA COMKIDS 8 (reap.)

- Con que sueñas?, 15 min, Chile

- Merle, 15 min, Holanda

Idade indicada: 7 a 12 anos

15h00 - 17h00 MOSTRA COMKIDS 9 (reap.)

- Nearest and dearest, 7 min, Alemanha

- Tales of the Tree, 12 min, Argentina

- La nota de lata, 15 min, Equador

- Jack y Limon, 16 min, Equador

Idade indicada: 4 a 8 anos

Dia 13/11 - quinta-feira

9h00 - 11h00 MOSTRA COMKIDS 13 (reap.)

- Genji, 15 min, Holanda

- Annedroids, 24 min, Canadá

- Worst Year of My Life, Again, 24 min, Austrália

Idade indicada: 7 a 12 anos

11h00 - 13h00 MOSTRA COMKIDS 14 (reap.)

- Cultural Shock, 26 min, Itália

- Leve-me pra Sair (doc), 20 min, Brasil

Idade indicada: 12 a 15 anos

13h00 - 15h00 MOSTRA COMKIDS 10 (reap.)

- Giver - Eps. 1 a 4, 4 X 4, Canadá

- Bushwhacked - Series 2, 26 min, Austrália

- My life: breaking free, 28 min, Inglaterra

Idade indicada: 7 a 12 anos

15h00 - 17h00 MOSTRA COMKIDS 11 (reap.)

- Godofredo, 5 min, Brasil

- Jugando con el agua, 3 min, Argentina

- Mofy, 5 min, Itália

- Chico na Ilha dos Jurubebas, 16 min, Brasil

- Peixonáuticos, 22 min, Brasil

Idade indicada: até 7 anos

Dia 14/11 - sexta-feira

9h00 - 11h00 MOSTRA COMKIDS 15 (reap.)

- Odd squad - Ep. 1, 4 min, Canadá

- Detetives do prédio azul - Ep. 1 e 2, 2 X 11 min, Brasil

Idade indicada: 7 a 12 anos

11h00 - 13h00 MOSTRA COMKIDS 16 (reap.)

- Mi voz mi mundo - Guaranda, 18 min, Equador

- Que talento!, 23 min, Brasil

Idade indicada: 9 a 15 anos

13h00 - 15h00 MOSTRA FIPA 7 (reap.)

- The right to kiss, 52 min, França

15h00 - 17h00 MOSTRA FIPA 8 (reap.)

- Mon père, la révolution et moi, 80 min, Suíça

SESC Consolação

Dia 11/11 - terça-feira

12h00 - 14h00 MOSTRA BRASIL 35

- Brasil 2050, 26 min, Brasil

- Brasil Orgânico, 58 min, Brasil

14h00 - 16h00 MOSTRA INTERNACIONAL 8

- The Secret Trial 5, 84 min, Canadá

16h00 - 18h00 MOSTRA BRASIL 16

- Volta na quadra - Consolação, 6 min, Brasil

- Cantoras do Brasil 2014, 12 min, Brasil

- Elas, 25 min, Brasil

- Encuentros en Brasil, 26 min, Brasil

18h00 - 20h00 MOSTRA INTERNACIONAL 25

- Life as a rumor, 123 min, Israel

20h00 - 22h00 MOSTRA INTERNACIONAL 26

- Mekimi - Eps. 1 e 2, 2 X 54 min, Israel

Dia 12/11 - quarta-feira

10h00 - 12h00 MOSTRA COMKIDS 2 (reap.)

- O show da Luna!, 12 min, Brasil

- Horacio y los plasticines, 7 min, Chile

- Medialuna y las noches magicas, 15 min, Argentina

Idade indicada: até 7 anos

12h00 - 14h00 MOSTRA COMKIDS 17

- Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, 4 x 11 min, Brasil

Idade indicada: 7 a 12 anos

14h00 - 16h00 MOSTRA BRASIL 18 (reap.)

- Luz, anima, ação, 25 min, Brasil

- O videogame no Brasil, 26 min, Brasil

16h00 - 18h00 MOSTRA BRASIL 19

- Volta na quadra - Vila Mariana, 6 min, Brasil

- Chuva de arroz, 23 min, Brasil

- Boas vindas (6ª Temporada), 26 min, Brasil

18h00 - 20h00 MOSTRA INTERNACIONAL 7

- Love and engineering, 82 min, Finlândia/Alemanha/Bulgária

20h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 20 (reap.)

- Volta na quadra - Centro, 6 min, Brasil

- Estamos vivos - Eps. 1 e 2, Brasil

- This is - Karen Jonz, 8 min, Brasil

Dia 13/11 - quinta-feira

10h00 - 12h00 MOSTRA COMKIDS 3 (reap.)

- Dukes of Broxstonia

- Zoo espacial do Sr. Skrutnik, 11 min, Brasil

- Tromba trem (2ª Temporada), 11 min, Brasil

Idade indicada: 7 a 12 anos

12h00 - 14h00 MOSTRA BRASIL 34 (reap.)

- Leve-me pra sair (websérie) - Eps 1 e 2, 2 X 10 min, Brasil

- Brasil místico, 26 min, Brasil

- Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa, 26 min, Brasil

14h00 - 16h00 MOSTRA INTERNACIONAL 14

- A class of their own, 85 min, Coreia do Sul

16h00 - 18h00 MOSTRA BRASIL 22

- Entrenós, 27 min, Brasil

- Visceral Brasil - As veias abertas da música, 26 min, Brasil

18h00 - 20h00 MOSTRA FIPA 9

- Colin Davis in his own Words, 60 min, Reino Unido

20h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 11

- Caju com Pizza, 52 min, Brasil

Centro Cultural São Paulo - Sala 1

Dia 8/11 - sábado

14h00 - 16h00 MOSTRA COMKIDS 15

- Odd squad - Ep. 1, 4 min, Canadá

- Detetives do prédio azul - Eps. 1 e 2, 2 X 11, Brasil

Idade indicada: 7 a 12 anos

16h00 - 18h00 MOSTRA COMKIDS 16

- Mi voz mi mundo - Guaranda, 18 min, Equador

- Que talento!, 23 min, Brasil

Idade indicada: 9 a 15 anos

18h00 - 20h00 MOSTRA FIPA 8

- Mon Père, la Révolution et Moi, 80 min, Suíça

20h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 18

- Luz, anima, ação, 25 min, Brasil

- O videogame no Brasil, 26 min, Brasil

Dia 9/11 - domingo

15h00 - 17h00 MOSTRA COMKIDS 12

- Ticolicos - Qual é a sua dúvida? - Ep. 1, 4 min, Brasil

- Corazón de cucharón, 15 min, Equador

- O Zoo da Zu, 22 min, Brasil

Idade indicada: até 7 anos

17h00 - 19h00 MOSTRA COMKIDS 13

- Genji, 15 min, Holanda

- Annedroids, 24 min, Canadá

- Worst year of my life, again, 24 min, Austrália

Idade indicada: 7 a 12 anos

19h00 - 21h00 MOSTRA COMKIDS 14

- Cultural shock, 26 min, Itália

- Leve-me pra sair (doc), 20 min, Brasil

Idade indicada: 12 a 15 anos

Dia 11/11 - terça-feira

15h00 - 17h00 Painel Linha do FSA para Produção de Conteúdos Destinados à TV Pública

- Apresentação e debate sobre o funcionamento do financiamento de produções para a TV pública. Participação: Marco Antônio Coelho (superintendente Regional Sudeste II / Sul da EBC); Max Eluard (coordenador executivo da Unidade Técnica Central da Linha de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas/ FSA); e Paula Gomes (coordenadora da Unidade Técnica Sudeste da Linha de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas/ FSA)

17h00 - 19h00 Painel Séries

- Um bate papo com jornalistas e blogueiros especializados sobre as séries atuais, antigas e as tendências da programação.. Participação de Paulo Gustavo (Loucos Séries); João da Paz, Simone Miletic (Só Seriados de TV), Michel Arouca e Camila Barbieri (Série Maníacos).

19h00 - 21h00 MOSTRA INTERNACIONAL 12

- Shtisel - Eps. 1 e 2, 2 X 45 min, Israel

Dia 12/11 - quarta-feira

15h00 - 17h00 MOSTRA INTERNACIONAL 18 (reap.)

- When Björk met Attenborough, 48 min, Reino Unido

17h00 - 19h00 MOSTRA INTERNACIONAL 27 (reap)

- Firmes, Mexicanos en el Bronx, 10 min, México

- Comrade Couture, 82 min, Alemanha

19h00 - 21h00 MOSTRA INTERNACIONAL 29

- Silenced - Georgi Markov and the Umbrella Murder, 92 min, Alemanha/Bulgária

Centro Cultural São Paulo - Sala 2

Dia 9/11 - domingo

15h00 - 17h00 MOSTRA COMKIDS 1 (reap)

- Trudi e Kiki, 7 min, Brasil

- Room on the broom, 26 min, Reino Unido

Idade indicada: até 7 anos

17h00 - 19h00 MOSTRA BRASIL 18 (reap)

- Luz, anima, ação, 25 min, Brasil

- O videogame no Brasil, 26 min, Brasil

19h00 - 21h00 MOSTRA BRASIL 20

- Volta na quadra - Centro, 6 min, Brasil

- Estamos vivos - Eps. 1 e 2, Brasil

- This is - Karen Jonz, 8 min, Brasil

Dia 11/11 - terça-feira

15h00 - 17h00 MOSTRA COMKIDS 4 (reap.)

- Zica e os camaleões - Eps. 1, 2 e 3, 3 X 11 min, Brasil

Idade indicada: 7 a 14 anos

17h00 - 19h00 MOSTRA COMKIDS 5 (reap.)

- Wild friends, 22 min, Dinamarca

- Nearest and dearest, 7 min, Alemanha

- Amigos, 26 min, Argentina

Idade indicada: 4 a 8 anos

19h00 - 21h00 MOSTRA BRASIL 12 (reap.)

- Fora de controle - Eps. 1 e 2, 2 X 52 min, Brasil

Dia 12/11 - quarta-feira

15h00 - 17h00 MOSTRA INTERNACIONAL 24 (reap.)

- White Night, 48 min, Israel

17h00 - 19h00 MOSTRA COMKIDS 9 (reap.)

- Nearest and dearest, 7 min, Alemanha

- Tales of the Tree, 12 min, Argentina

- La nota de lata, 15 min, Equador

- Jack y Limon, 16 min, Equador

Idade indicada: 4 a 8 anos

19h00 - 21h00 MOSTRA INTERNACIONAL 30

- Rectify - Eps. 1 e 2, 2 X 45 min, EUA

FAAP

Dia 10/11 - segunda-feira

14h00 - 16h00 MOSTRA INTERNACIONAL 15

- How to Be - Eps. 1, 35 min, Israel

16h00 - 18h00 MOSTRA INTERNACIONAL 16

- Top Gear: Polar special, 52 min, Reino Unido

18h00 - 20h00 MOSTRA INTERNACIONAL 17

- Top Gear: The perfect road trip, 86 min, Reino Unido

20h00 - 22h00 MOSTRA INTERNACIONAL 18

- When Björk met Attenborough, 48 min, Reino Unido

Dia 11/11 - terça-feira

14h00 - 16h00 MOSTRA BRASIL 15

- Investigação criminal - Eps .1 e 2, 2 X 45 min, Brasil

16h00 - 18h00 MOSTRA BRASIL 36

- Operação policial (1ª Temporada), 47 min, Brasil

18h00 - 20h00 MOSTRA BRASIL 37

- Gentalha, Eps. 1 e 2, 2x 42 min, Brasil

20h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 12

- Fora de Controle - Eps. 1 e 2, 2 X 52 min, Brasil

Dia 12/11 - quarta-feira

14h00 - 16h00 MOSTRA INTERNACIONAL 23

- Hidden kingdoms - Ep. 1, 50 min, Reino Unido

16h00 - 18h00 MOSTRA BRASIL 40

- Amazônia eterna, 88 min, Brasil

18h00 - 20h00 MOSTRA BRASIL 39

- Meu pedacinho de chão, 38 min, Brasil

20h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 41

- Politicamente Incorreto, Eps. 1 e 2, 2 x 35 min, Brasil

Dia 13/11 - quinta-feira

14h00 - 16h00 MOSTRA INTERNACIONAL 23 (reap.)

- Hidden kingdoms - Ep. 1, 50 min, Reino Unido

16h00 - 18h00 MOSTRA INTERNACIONAL 9

- Doctor Who explained, 45 min, Reino Unido

18h00 - 20h00 MOSTRA INTERNACIONAL 10

- Doctor Who: The day of the doctor, 77 min, Reino Unido

20h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 17

- Muito além do medo - Eps. 1 e 2, 2 X 45 min, Brasil

Dia 14/11 - sexta-feira

14h00 - 16h00 MOSTRA INTERNACIONAL 13

- Doctor Who: the time of the doctor, 61 min, Reino Unido

16h00 - 18h00 MOSTRA COMKIDS 17 (reap)

- Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, 4 x 11 min, Brasil

Idade indicada: 7 a 12 anos

18h00 - 20h00 MOSTRA INTERNACIONAL 12 (reap)

- Shtisel - Eps. 1 e 2, 2 X 45 min, Israel

20h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 25 (reap)

- Destino SP - Eps. 1, 2 e 3, 3 X 35 min, Brasi

Cinemateca Brasileira

Dia 7/11 - sexta-feira

19h00 - 23h00 ABERTURA

- Que Monstro te Mordeu?, 30 min, Brasil

Dia 8/11 - sábado

19h00 - 21h00 MOSTRA BRASIL 24

- 302 - Eps. 1 e 2, 2 X 12 min, Brasil

- Beleza S/A - Eps. 1 e 2, 2 X 26 min, Brasil

21h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 38

- Retratos brasileiros, 24 min, Brasil

- 20 centavos, 52 min, Brasil

Dia 9/11 - domingo

19h00 - 21h00 MOSTRA BRASIL 25

- Destino SP - Eps. 1, 2 e 3, 3 X 35 min, Brasil

21h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 26

- Lili, a ex - Eps. 1, 2 e 3, 3 X 26 min, Brasil

Dia 10/11 - segunda-feira

19h00 - 21h00 MOSTRA BRASIL 27

- Amor Verissimo - Eps. 1, 2 e 3, 3 X 30 min, Brasil

21h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 28

- Copa Hotel - Eps.1, 2 e 3, 3 X 26 min, Brasil

Dia 11/11 - terça-feira

19h00 - 21h00 MOSTRA BRASIL 31

- O canto da sereia - Ep. 1, 19 min, Brasil

- Amores roubados - Ep. 1, 40 min, Brasil

21h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 32

- A segunda vez - Eps. 1 e 2, 2 X 60 min, Brasil

Dia 12/11 - quarta-feira

19h00 - 21h00 MOSTRA BRASIL 33

- Surtadas na yoga 2, 30 min, Brasil

- Três Teresas - Eps. 1 e 2, 2 X 30 min, Brasil

21h00 - 22h00 MOSTRA BRASIL 34

- Leve-me pra sair (websérie) - Eps. 1 e 2, 2 X 10 min, Brasil

- Brasil místico, 26 min, Brasil

- Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa, 26 min, Brasil

Cine Olido

Dia 8/11 - sábado

13h00 - 15h00 MOSTRA COMKIDS 1

- Trudi e Kiki, 7 min, Brasil

- Room on the broom, 26 min, Reino Unido

Idade indicada: até 7 anos

15h00 - 17h00 MOSTRA COMKIDS 2

- O Show da Luna!, 12 min, Brasil

- Horacio y los plasticines, 7 min, Chile

- Medialuna y las noches magicas, 15 min, Argentina

Idade indicada: até 7 anos

17h00 - 19h00 MOSTRA COMKIDS 3

- Dukes of Broxstonia, 7 min, Austrália

- Zoo espacial do Sr. Skrutnik, 11 min, Brasil

- Tromba trem (2ª Temporada), 11 min, Brasil

Idade indicada: 7 a 12 anos

19h00 - 21h00 MOSTRA COMKIDS 4

- Zica e os camaleões - Eps. 1, 2 e 3, 3 X 11 min, Brasil

Idade indicada: 7 a 14 anos

Dia 9/11 - domingo

13h00 - 15h00 MOSTRA COMKIDS 5

- Wild friends, 22 min, Dinamarca

- Nearest and dearest, 7 min, Alemanha

- Amigos, 26 min, Argentina

Idade indicada: 4 a 8 anos

15h00 - 17h00 MOSTRA COMKIDS 6

- Dino Dan: Trek's adventures - Eps. 1 e 2, 1 min, Canadá

- Gemini8 - Eps. 1 e 2, 12 min, Brasil

Idade indicada: 7 a 12 anos

17h00 - 19h00 MOSTRA COMKIDS 7

- Click, 13 min, Brasil

- Design ah!, 15 min, Japão

- Hoopla doopla, 12 min, Austrália

Idade indicada: 4 a 10 anos

Dia 11/11 - terça-feira

15h00 - 17h00 MOSTRA BRASIL 29

- De volta, 54 min, Brasil

17h00 - 19h00 MOSTRA BRASIL 30

- Volta na quadra - Pinheiros, 6 min, Brasil

- Cinelab, 30 min, Brasil

- Lowrider Brasil, 30 min, Brasil

- Resgate Animal, 30 min, Brasil

19h00 - 21h00 MOSTRA BRASIL 21

- Terra sem males, 26 min, Brasil

- Um contra todos, 22 min, Brasil

Dia 13/11 - quinta-feira

15h00 - 17h00 MOSTRA FIPA 15

- The legacy - Ep. 1 e 2, 2 X 58 min, Dinamarca

17h00 - 19h00 MOSTRA INTERNACIONAL 7 (reap)

- Love and engineering, 82 min, Finlândia/Alemanha/Bulgária

19h00 - 21h00 MOSTRA INTERNACIONAL 6

- Here Comes Uncle Joe, 72 min, Coreia do Sul

Dia 14/11 - sexta-feira

15h00 - 17h00 MOSTRA BRASIL 38 (reap.)

- Retratos brasileiros, 24 min, Brasil

- 20 centavos, 52 min, Brasil

19h00 - 21h00 MOSTRA INTERNACIONAL 7 (reap.)

- Love and engineering, 82 min, Finlândia/Alemanha/Bulgária

Centro de Cultura Judaica

Dia 11/11 - terça-feira

18h00 - 20h00 MOSTRA INTERNACIONAL 19

- Homegrown (Eigen Kweek) - Eps. 1 e 2, 2 X 50 min, Bélgica

20h00 - 22h00 MOSTRA INTERNACIONAL 25 (reap.)

- Life as a rumor, 123 min, Israel

Dia 12/11 - quarta-feira

18h00 - 20h00 MOSTRA INTERNACIONAL 21

- Album 61, 70 min, Israel

20h00 - 22h00 MOSTRA INTERNACIONAL 22

- Last stop, 77 min, Israel

Dia 13/11 - quinta-feira

18h00 - 20h00 MOSTRA INTERNACIONAL 24

- White night, 48 min, Israel

20h00 - 22h00 MOSTRA FIPA 14

- Hostages - Eps. 1 e 2, 2 x 40 min, Israel

Cine Belas Artes

Dia 8/11 - sábado

00h00 - 6h00 MOSTRA INTERNACIONAL 28

- Sherlock (2ª Temporada), 3 x 90 min, Reino Unido

Será cobrado ingresso no valor de R$ 10.