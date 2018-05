Confira 15 séries que foram canceladas; algumas tentam reverter decisão

Todo ano surge a grande expectativa sobre o futuro das séries do coração. E todo ano, alguns fas se descabelam, outros vibram de alegrai. Nestes primeiros meses de 2018, ocorreu uma avalanche de cancelamentos de séries populares. Quem iria pensar na descontinuidade de produções como Lucifer ou Quantico? Pois essas são apenas dois exemplos das diversas séries que não terão uma nova temporada.

Confira agora, algumas produções que não terão uma nova chance, apesar dos apelos nas redes sociais. Quem sabe os protestos não conseguem reverter a situação de algumas, que foi o que ocorreu com a Brooklyn Nine-Nine.

Disjointed

O talento da veterana Kathy Bates, interpretando a dona de uma loja de maconha, não conseguiu fazer com que a série passasse da segunda temporada

Everything Sucks!

Tentando atingir o público jovem, série sobre adolescentes nos anos 1990 deixou muito a desejar e teve a curta trajetória interrompida.

O Exorcista

Baseada no clássico filme dos anos 1970, série com Alfonso Herrera e Geena Davis teve duas temporadas

Here and Now

Esse drama protagonizado por Tim Robbins e Holly Hunter não conseguiu passar da primeira temporada.

Homeland

A notícias do fim da série foi dada pela atriz Claire Danes, que informou ser a 8ª, a última temporada.

I Love Dick

A série da Amazon com o ator Kevin Bacon ficou na primeira temporada, mesmo tendo como Jill Solloway como roteirista.

Inumanos

Essa série da Marvel não agradou os fãs e não conseguiu passar da primeira temporada.

Jean-Claude Van Johnson

Astro de filmes de lutas, Jean-Claude Van Damme encabeçou a serei que não terá uma segunda temporada.

Kevin Can Wait

Kevin James tentou a sorte nessa comédia, mas parece que não deu certo. Série não terá uma terceira temporada.

Lúcifer

Cancelamento da série sobre o diabo que decide abandonar o inferno e morar em Los Angeles foi motivo de muita reclamação, mas, até o momento, está sim cancelada e não terá uma quarta temporada.

Mozart in the Jungle

A série encabeça pelo astro mexicano Gael Garcia Bernal, que conta a hist´ria de um maestro da Orquestra de Nova York, foi cancelada após a quarta temporada.

Once Upon a Time

Depois de sete temporadas, a série de fantasia não terá continuidade.

Quantico

Chegou com grande alarde, mas não conseguiu se manter na audiência e tái, não terá uma nova temporada.

Scorpion

Não parecia que iria mesmo longe, a série, inspirada na vida do hacker irlandês Walter O'Brien, não terá a quinta temporada.

Shades of Blue

Série policial com Jennifer Lopez e Ray Liotta, parecia algo para ter muito futuro, mas não, ficou somente na terceira temporada.