Como fazer baixaria fina Na quarta temporada de Nip/Tuck, quando vi Catherine Deneuve, aquela mulher francesa, bela e muito, muito, fina entrar no consultório de Christian Troy e Sean McNamara, um arrepio percorreu minha alma. Por favor, não! Bizarrices com a Belle de Jour devem ser proibidas... Tarde demais. Catherine lá estava, na pele de Diana Lubey, pedindo para que os cirurgiões colocassem as cinzas de seu amante morto dentro das próteses de silicone dela. "Assim, posso carregá-lo no meu peito para sempre", disse a chiquérrima atriz em cena. O alto nível dos convidados especiais de Nip/Tuck é incrível considerando as (deliciosas) baixarias da série. Acho que o consultório de Troy e Mcnamara é equivalente a Wisteria Lane das Desperate Housewives: todo louco acaba lá. Eles já operaram traficantes de drogas, de órgãos, serial killer, cadáveres, uma obesa grudada a seu sofá, uma mulher que faz preenchimento de lábios com pele retirada lá de baixo, sem contar ao marido, pois ele tem aversão a sexo oral...