Comentarista Andy Rooney se aposenta do '60 Minutes'

Rooney, de 92 anos, começou a falar no "60 Minutes" em 1968, mas só dez anos depois se tornou titular do quadro "Alguns Minutos com Andy Rooney", que encerra a atração. Ali, ele podia falar de assuntos de alta relevância, como guerras e eleições presidenciais, ou então sobre temas banais, como portas e produtos comerciais. Apresentava sempre opiniões únicas, desavergonhadas, às vezes polêmicas, mas sempre Andy Rooney.

"Não há ninguém como Rooney, e nunca haverá. Ele vai odiar escutar isso, mas ele é um americano original", disse Jeff Fager, presidente do canal CBS News, em nota nesta terça-feira.

Apesar de abandonar a coluna semanal, Rooney continuará aparecendo eventualmente em segmentos especiais. "Está mais difícil para ele fazer toda semana, mas ele sempre terá a capacidade de falar o que pensa no '60 Minutes' quando a vontade bater", disse Fager.

Rooney anunciará o fim do seu espaço semanal no que será a sua 1.097a coluna para o programa. Ele também fará uma retrospectiva da sua carreira com o repórter Morley Safer.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)