Comedy Central transforma espetáculo do Porta dos Fundos em série

De época, sim, mas sem inocência. Eriberto Leão entra no figurino de Ernesto, anunciado como o grande vilão de Êta Mundo Bom, novela de Walcyr Carrasco que estreia em janeiro, às 18h, na Globo. O sujeito há de seduzir a mocinha da trama, Filomena (Débora Nascimento), que deixará a casa dos pais, no interior, para ser explorada por ele na cidade grande.

O final de ‘I Love Paraisópolis’, ontem, mereceu um salto da hashtag da novela, da 9ª para a 1ª posição, ao longo da exibição do capítulo, no ranking dos assuntos mais comentados no Brasil pela rede de microblogs.

Caio Castro, que dominou boa parte do desfecho, também figurou entre os 10 mais do Twitter, durante a exibição do último capítulo.

‘Morte e Vida Severina – 60 Anos Depois’ foi o documentário mais elogiado da GloboNews desde a implantação da Central de Atendimento ao Telespectador do canal. E 87% das manifestações foram de elogios ao programa, que segue disponível nowww.globonewsplay.com.br.

O Mercado Central de Belo Horizonte está no 2º episódio de Arquiteturas, série dirigida por Paulo Markun e Sergio Roizenblit para o SescTV. No ar hoje, às 21h.

‘Arquiteturas’ é feita de 26 episódios de 26 minutos cada, com foco em espaços públicos alterados pela ocupação do público.

Aliás, Arquiteturas terá exibição em sessão especial no Telas Festival Internacional de Televisão de São Paulo, em dobradinha com Retrovisor (Canal Brasil), outra série de Markun: dia 15, domingo, no MIS, às 16h.

O mais tradicional canal de filmes da TV paga, TNT, segue abrigando a Champions League, do Esporte Interativo, outro canal da Turner, que não conseguiu um lugar ao sol no line up das grandes operadoras.

E, endossando que futebol dispensa hábito e arrasta grandes plateias por onde passa, o TNT conseguiu de novo a liderança entre homens de 18 a 49 anos com Barcelona X Bate. Ficou 88% na frente do 2º colocado no segmento.

Alex Atala participa do Masterchef Jr. nesta terça, na Band. Vai desafiar os pequenos a reproduzirem cuscuz paulista, moqueca baiana e espuma de manga.