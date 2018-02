Comedy Central define data de reestreia de 'South Park' e garante mais duas temporadas

O Comedy Central, canal de televisão responsável pela transmissão da série South Park, divulgou que a animação irá ao ar no mínimo até o final de 2013.

Criada por Matt Stone e Trey Parker em 1997, a bem-sucedida comédia já está na 13ª temporada, que será retomada nos EUA em outubro. O último episódio transmitido alarmou boa parte dos fãs, que interpretaram o enredo de You're Getting Old (Você Está Ficando Velho) como uma possível despedida.

Recentemente, a dupla levou aos palcos o aclamado musical The Book of Mormon (O Livro de Mórmon), que satiriza a religião do título de maneira tão polêmica e politicamente incorreta quanto South Park tem o costume de fazer. O espetáculo foi muito bem-recebido, levando nove prêmios Tony (distinção máximo do teatro nos EUA).