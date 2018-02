Comediante Tracy Morgan retornará ao ‘Saturday Night Live’ como convidado

Tracy Morgan não é mais integrante fixo do programa Saturday Night Live há 12 anos, mas sua presença anunciada como um dos apresentadores da 41ª temporada do humorístico norte-americano, revelada pelo site Deadline, não deixa de ser relevante.

O humorista esteve em um acidente automobilístico trágico em junho de 2014, que o deixou em coma por duas semanas e matou o amigo dele, o também comediante James Jimmy Mack McNair. Morgan será o apresentador do SNL, como o programa é conhecido, no dia 17 de outubro. Também estão listados como convidados do programa a cantora Miley Cyrus e a humorista Amy Schumer.

Morgan foi integrante do programa entre 1996 a 2003 e, anos depois, em 2009, foi o apresentador convidado. Já Miley exercerá a função pela terceira fez, enquanto Amy estreará np SNL.