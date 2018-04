Comédia sobre separações une Band e TNT

Agência de namoro, há aos montes por aí. Já agência que auxilia o indivíduo a superar uma separação é obra que inspira ficção. É disso que trata Terminadores, série da produtora Hungry Man que terá janelas na TV aberta e na TV paga: estreia dia 16 de fevereiro na Band e, dois dias depois, na TNT. Com a proposta de solucionar a árdua tarefa de por um fim em uma relação, a comédia tem como cenário a única agência especializada em términos de relacionamentos do Brasil: a Ponto Final. A clientela vai de celebridades a frequentadores de swing. No elenco, estão Paulo Tiefenthaler, Laila Zaid, Daniel Furlan e Stella Miranda. A direção é de Gualter Pupo e a temporada soma oito episódios independentes.

Barrado no baile. No último episódio do ano do ótimo Mr. Brau (no ar, terça), Michele (Taís Araújo) é convidada a fazer carreira solo por um produtor americano. Brau (Lázaro Ramos) e Gomes (Kiko Mascarenhas) vão com ela para os EUA, mas Brau fica sabendo que seu visto foi cancelado, por causa de um clipe em tributo a Obama, cheio de ofensas, por erros de inglês.

O Zoo Moo, canal infantil multiplataforma, programou um especial de Natal com dois programas inéditos: a série brasileira Laboratório do Professor Policarpo e Perdido, produção da Nova Zelândia. O especial vai ao ar nesta sexta, às 10h30 e às 17h30.

De todo modo, em janeiro, as duas séries passam a integrar a programação do Zoo Moo. O Laboratório do Professor Policarpo vai ao ar todos os dias, às 11h e às 20h, a partir do dia 5. E Perdido começa dia 9, com exibição sábado e domingo, às 10h45 e 18h30.

A troca de dono dos estúdios de Vargem Grande, da Record para as mãos da produtora Casablanca, já está valendo. As produções da emissora que continuarão se hospedando por lá, como o programa de Xuxa, deverão, pelo menos em tese, sofrer o mínimo de mudança possível no quesito estrutura.