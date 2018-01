Comédia mostra bastidores do futebol americano

A sétima temporada da série Game of Thrones pode ter chegado ao fim, mas não faltam apostas da HBO para as noites de domingo. Desde o dia 23 de julho, o canal exibe a terceira temporada de Ballers, uma série que mistura comédia e drama, ao falar sobre os bastidores do mundo do futebol americano. Na história, o ator Dwayne ‘The Rock’ Johnson encarna um ex-jogador do esporte que agora trabalha como assessor e consultor financeiro no setor.

Mas como uma série sobre futebol americano pode interessar ao público brasileiro? Rob Corddry, comediante que vive outro personagem importante em Ballers, Joe, tem uma sugestão. “Não é tanto sobre futebol americano, é sobre pessoas tentando se tornar bem-sucedidas”, explica, em entrevista ao Estado, durante uma conferência por telefone. “Todos os personagens da série buscam o sucesso de alguma forma. Uns já conseguiram no passado e agora querem novamente, outros estão experimentando pela primeira vez”, conta ainda.

A questão do sucesso, para Rob, é algo que transcende barreiras culturais. “Acho que é algo com que todo ser humano consegue se relacionar.” Mas ele gostaria que a série fosse ainda mais próxima dos brasileiros. “Eu adoraria se fosse estendida para o futebol também, o que acha disso?”, brinca.

A entrevista com Rob, assim como a série, é cheia de piadas. Quando questionado sobre o que o atraiu para a série, de cara o comediante respondeu, de brincadeira, “dinheiro”. “Não, na verdade o que me atraiu foi a HBO”, confessa. “Foi uma série de que eu gostei desde que li o roteiro e tive certeza que a HBO faria um belo trabalho. Além disso, trabalhar com The Rock é uma honra”, comenta.

Na série, muitas das piadas estão relacionadas ao futebol americano, mas, mais uma vez, o ator afirma que nada disso impede o aproveitamento do público da América Latina. “Se você substituir todas as piadas com futebol americano para o futebol, acredito que elas continuarão fazendo sentido, os termos são parecidos”, garante também Rob, lembrando, novamente, que a série é mais focada nos bastidores do que no esporte em si.

Para o seu papel como Joe, um gerente financeiro que agencia atletas, Corddry, que é um grande fã do esporte, confessa que se preparou com base em jogos eletrônicos de fantasia sobre futebol americano. “Quando encontrei os produtores para discutir o papel, nós falamos mais sobre esse game do que sobre o esporte real.”

A série, no momento, está na reta final da exibição da terceira temporada, mas a quarta já está confirmada. Rob volta a brincar ao falar sobre o próximo ano. “Eu tenho certeza que (os produtores) já estão discutindo a quarta temporada, mas eu não estou envolvido nessas conversas.” Sobre a reta final desta temporada, porém, ele pode opinar. “Nada vai ser tão fácil quanto eles esperavam.”

Na trama deste ano, os protagonistas tentam montar um time de futebol americano e um estádio em Las Vegas, como mais um atrativo turístico da cidade, só que eles encontram muita resistência no caminho. A série tem um clima constante de animosidade, mesmo entre os “amigos”. No set, entretanto, o clima é outro.

“Todos nós temos um relacionamento muito bom, eu realmente amo esse elenco”, afirma Rob. “É engraçado que todos são bem diferentes do que se vê na tela”, informa o ator, exemplificando com o caso de London Brown, o Reggie da série, que, ao contrário do seu personagem, é mais quieto e pensativo, mas uma ótima companhia para papos mais sérios. “É como em qualquer trabalho, você precisa conhecer seus colegas e aprender como se dar bem com qualquer um deles”, ressalta.

O sucesso da série nos EUA fez Rob, que é de Boston, ser mais reconhecido nas ruas. O ator se diverte ao falar sobre isso. Esse seu bom humor constante é de família. Seu irmão, Nate, também é comediante. “Crescer na nossa casa foi muito engraçado”, confessa Rob. “Nós viemos de Massachusetts, que é frio a maior parte do ano, então as pessoas são sarcásticas, um humor meio malvado.” Os irmãos, agora, planejam transformar todo o bom humor familiar num programa de comédia.

Antes dessa nova aventura, porém, ainda é possível ver Corddry, junto com The Rock, por mais três domingos na HBO Brasil, até o final da terceira temporada de Ballers, que é exibida às 23h no canal pago.