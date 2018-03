Começam inscrições para Amazing Race Um dos mais premiados reality show da TV americana, Amazing Race terá uma versão produzida na América Latina para o ano que vem. Treze episódios serão gravados e 11 duplas poderão participar do desafio, cujo prêmio é de US$ 250 mil. Os corajosos podem se inscrever até 31 de janeiro no site www.discoverybrasil.com/race.