Com 'Velho Chico', Globo quebrará ditadura de 13 anos de novela contemporânea urbana O adiamento de Sagrada Família, enredo político de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari na sucessão da novelas das 9 da Globo, atende a uma precaução pela legislação eleitoral em 2016. Já a escolha por Benedito Ruy Barbosa para o horário coincide com uma pausa que parece conveniente ao desgastado cenário urbano contemporâneo, que domina a novela das 9 há 12 anos – a última vez que aquele cartão postal exibiu ritmo adverso foi justamente com Esperança, em 2003, do mesmo autor. Desde sempre planejada para a faixa das 18h, Velho Chico se ocupa dos dilemas às margens do Rio São Francisco. Agora, o diretor Luiz Fernando Carvalho define, em caráter de urgência, as primeiras gravações na região.