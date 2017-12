Com temas políticos, programa de Gregório Duvivier na HBO estreia no início de maio

Vem aí mais um programa no estilo “late show” na TV brasileira. É o Greg News com Gregório Duvivier para a HBO Brasil, que estreia no dia 5 de maio, às 22h, no canal pago, com apresentação do membro do Porta dos Fundos.

Diferente de outros programas que estão no ar no Brasil, que são inspirados pelos talk-shows de Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel, este terá como principal inspíração o Last Week Tonight, apresentado pelo britânico John Oliver na própria HBO dos EUA.

O programa, semanal, não é um 'talk-show' de entrevistas e tem como uma das principais característias a flexibilidade em seu formato para abordar sempre diferentes temas. “A principal diferença (para outros programas) é que a cada semana é um programa totalmente novo, com um tema que é o segmento principal, assim como no programa do John Oliver”, explicou Gregório nesta segunda-feira, 24, em coletiva de imprensa em São Paulo.

No Last Week Tonight, John Oliver chama a atenção a opinar sobre assuntos de política e economia não só dos EUA, mas de outros países, incluindo o Brasil, que já foi o tema principal em algumas ocasiões. Assim como Oliver, Gregório vai, sim, dar sua opinião, sem ser imparcial, mas promete que o programa irá abrir debates. “Eu não acredito na imparcialidade e eu acho que o jovens não acreditam também. O programa parte da premissa da parcialidade.”

Para Gregório, o ponto mais importante do programa é tratar de assuntos complicados do dia a dia da política nacional e internacional, como juros e previdência, por exemplo, com bom-humor e do ponto de vista do “leigo profissional”, da pessoa que não entende nada, como o próprio define e diz estar incluído. “É bom deixar claro isso, não sou especialista em assunto nenhum e eu acho que esse é um ponto de partida muito bom, assumir a nossa ignorância.”

Conhecido nas redes sociais por textos com viés políticas que tendem à “esquerda”, o agora apresentador garante que, no programa, vai “bater em todos os lados”. “Se a pessoa tiver a impressão de que eu vou bater em um só, acho que no primeiro programa ela vai se surpreender”.

Duvivier ganhou destaque na internet por fazer parte do canal de humor Porta dos Fundos, que recentemente teve uma parte vendida para o grupo multinacional Viacom. “Para algumas pessoas eu sou comprometido por ter um pensamento de esquerda, mas é engraçado que para alguns movimentos sociais eu sou extrema direita (…). Acabamos de vender o Porta para os americanos”, brinca.

Além de Duvivier, a produção do Greg News inclui ainda jornalistas, um cartunista, um sociólogo e ainda mais alguns humoristas e especialistas em “textão no Facebook”, como conta o apresentador. Ao todo, o programa terá 20 episódios de meia hora, que serão exibidos sempre às sextas-feiras, às 22h, na HBO Brasil. Logo após a exibição, o programa estará disponível também na plataforma de streaming do canal, a HBO GO, e um trecho, do principal segmento do Greg News, será publicado no YouTube no dia seguinte.