Com Silvia Abravanel, SBT busca mães para plateia infantil Ao decidir pela permanência de Silvia Abravanel no Bom Dia & Cia., agora ao lado de Matheus Ueta e Ana Júlia, devidamente autorizados pela Justiça do Trabalho, o SBT pretende instigar a presença de mães diante da tela, acompanhando os filhos na audiência do infantil. Além de ter mantido a audiência com louvor, e até elevado os índices do Bom Dia & Cia. nessas quase duas semanas em que esteve à frente do programa, Silvia representa um elemento de identificação para as mães, com boas chances de ampliar a plateia. Mais do que inflar números, o SBT pretende contar com argumentos para seduzir mais anunciantes interessados no nicho feminino – até em função das restrições à publicidade infantil.