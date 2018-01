Com segunda temporada de 'Divorce', HBO inicia programação 2018

Cabe aos atores Sarah Jessica Parker e Thomas Haden Church a missão de inaugurar o ano novo de séries do canal pago HBO, o primeiro em que a empresa já inicia com as operações do seu serviço de streaming “stand alone” no Brasil, sendo, assim, concorrente direta da Netflix. Sarah e Thomas estrelam a segunda temporada de Divorce, série de comédia, com grandes pitadas de drama, que retorna no dia 21 de janeiro, às 21h, ao canal.

A nova temporada traz de volta o casal, ou melhor, ex-casal, Francis (Parker) e Robert (Church), que agora chegam à fase final do processo de divórcio e precisam começar suas novas vidas. “A família está seguindo em frente após a separação”, analisa Thomas Haden Church em conferência telefônica com jornalistas da América Latina, com participação do Estado. “Isso abre janelas, portas e oportunidades para o início de novas relações e é uma nova estrada na qual a família precisa passar.”

Para Thomas, o maior desafio da família vai ser justamente Francis e Robert conseguirem manter uma relação amistosa como pais. “É necessário que eles construam um pouco de paz e até mesmo uma amizade.” Os filhos, aliás, foram totalmente esquecidos pelos dois na primeira temporada. Só ao final, com um acontecimento chocante, o ex-casal se deu conta disso. “Nós queríamos falar mais sobre os filhos, mas na primeira temporada precisávamos também apresentar a história de Francis e Robert e explicar seus conflitos.”

Agora, no segundo ano da série, a história deve seguir caminhos diferentes, não só pelos acontecimentos nas vidas dos personagens, como também por mudanças na equipe de produção. “Nós estamos começando de novo, tanto para a família da tela quanto para a fora da tela, por mais clichê que isso soe”, brinca o ator. Por diferenças criativas, o cocriador da série, Paul Simms, resolveu deixar a equipe. Com isso, Sarah Jessica Parker, uma das produtoras executivas, resolveu chamar para o time Jenny Bicks, produtora com quem já havia trabalhado em Sex and the City. Sharon Horgan, que criou a série com Simms, continua na equipe.

“Não a conhecia, mas sua presença deu uma revigorada”, acredita Church, que não deixa de elogiar também o trabalho de Simms e Horgan. “Bicks trouxe uma nova perspectiva para a relação entre Robert e Francis.”

O ator afirma que a nova temporada vai avançar rapidamente pela fase mais intensa e dolorosa do divórcio e ter momentos mais leves, mas sem cair na sitcom. “Não estávamos interessados em fazer uma comédia. Para mim, Divorce, como muitas séries da HBO, é um híbrido”, analisa. “Não é uma comédia ou um drama, é uma história humana, que tem momentos de risada, reflexão, tristeza ou drama, a depender do momento.”

Foi essa dinâmica da série, inclusive, um dos motivos que fizeram Thomas Haden Church voltar à televisão pela primeira vez em 20 anos. “Filmamos cada temporada como um filme de 10 ou oito horas”, explica, em referência ao número de episódios desta temporada, oito, dois a menos que a anterior. Outro motivo foi o convite da própria Sarah Jessica Parker, com quem havia trabalhado no filme Vivendo e Aprendendo (2008). “Foi principalmente por isso, trabalhar novamente com ela.”

Satisfeito com a série, Church será também um dos produtores da terceira temporada, já confirmada. O ator comemora o espaço que tem na produção, inclusive para improvisação. “Respeito muito nossos escritores, mas se há um momento que permita improviso, certamente eu farei. E Sarah sabia disso.”

