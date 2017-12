Com imagens históricas, 'Canal 100' é digitalizado e rende série de documentários à ESPN

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lendário cinejornal Canal 100, que reúne imagens de grandes lances do futebol brasileiro e de outros esportes, veiculadas nas maiores salas de cinema do Brasil entre 1959 e 1986, tem finalmente sua integridade preservada para a memória nacional. Os canais ESPN exibem, a partir desta segunda, 25, até o dia 29, uma série de documentários que mesclam depoimentos atuais com imagens digitalizadas da época. A operação consumiu mais de dois anos de pesquisas e três de produção, com patrocínio da Petrobrás.

Na ESPN Brasil, os filmes serão exibidos após o SportsCenter 3.ª edição, na ESPN, a partir das 19h e no ESPN+, a partir das 13h30 do dia seguinte. Vinte ídolos do esporte foram ouvidos para comentar as imagens, gente como Rivellino, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Tostão, Falcão e Zico. Pelé ganhou uma homenagem especial: Reviva a Espera do Milésimo, filme que conta a espera pelo milésimo gol do jogador. Tem ainda Reviva o Fla Flu Épico, sobre a partida de 1963, que reuniu o maior público da história do futebol no Brasil (177 mil pagantes), e Reviva as Feras do Saldanha, sobre o time montado pelo ex-jogador, técnico e jornalista João Saldanha para a Copa de 1970.

Também estão em cena os pilotos Wilson e Emerson Fittipaldi, por meio de imagens antigas e depoimentos sobre circuitos de rua realizados no Rio e em São Paulo. Os documentários foram idealizados por Alexandre Niemeyer, filho do criador do Canal 100, Carlos Niemeyer, e desenvolvidos pela empresa Ovo em Pé. E poderão ser apresentados nos cinemas, precedendo os filmes em cartaz.

O riso de cada esquina. Marcelo Marrom e Rafinha Bastos percorreram 20 cidades para mapear o humor brasileiro por meio de disputas de stand up comedy, para a série Tá Rindo do Quê? – em São Paulo, a convidada é Bruna Louise. Estreia dia 16, no Multishow, às 23h30.