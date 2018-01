Com greve, 'American Idol' promete ampliar domínio na TV dos EUA O programa de maior audiência da televisão americana, "American Idol," estará de volta nesta terça-feira à rede Fox, com a expectativa de conseguir audiência maior que nunca por chegar ao horário nobre em meio a greve dos roteiristas de Hollywood. Prevendo outra temporada de enorme sucesso para o programa de talentos, os preços dos anúncios já subiram nesta sétima temporada de "Idol", fazendo do show o mais lucrativo entre os programas regulares do horário nobre nos Estados Unidos. Na última temporada, "Idol", que geralmente vai ao ar duas vezes por semana, teve a média de 30 milhões de espectadores por semana. Meses antes do início da greve dos roteiristas, em 5 de novembro, um comercial de 30 segundos para a temporada 2008 de "Idol" já estava custando cerca de 750 mil dólares. Pouco antes do retorno do programa ao ar, esse preço já tinha saltado para pelo menos 900 mil dólares, segundo compradores de mídia ligados aos contratos. As duas cifras são bastante superiores aos preços dos comerciais na última temporada do programa, que traz cantores amadores de todas as partes dos EUA concorrendo por fama e um contrato de gravação. O valor de "American Idol" para os anunciantes só foi reforçado pela queda de audiência enfrentada pelas redes rivais da Fox, num ambiente enfraquecido pela greve dos roteiristas. A greve, que já está em sua 11a semana, sem sinais de resolução em vista, paralisou a produção dos dramas e sitcoms do horário nobre. Com a exceção de algumas poucas séries que as redes estavam segurando para lançar na metade da temporada deste inverno, o suprimento de episódios novos para a maioria dos programas que têm roteiros está prestes a se esgotar. Em consequência disso, as emissoras estão começando a encher sua programação com uma dose pesada de reality-shows e games -- programas que independem da greve dos roteiristas e que são mais baratos de se produzir, mas, de modo geral, não têm tanto público. Isso torna um programa que tem a certeza de ter alta audiência, como "American Idol", ainda mais atraente para os anunciantes, além de ampliar sua importância como plataforma promocional para outros programas da Fox.