Com formato Lego, 'Os Simpsons' ganham novo visual 25 anos depois

O desenho animado Os Simpsons, da Fox, que usou o Homer ávido por donuts e sua família disfuncional para satirizar a cultura popular dos Estados Unidos nos últimos 25 anos, está comemorando mais um marco com uma renovação visual trazendo os blocos de construção da Lego.

Brick Like Me, episódio 550 da série, será exibido no domingo como mais uma novidade do revigoramento, neste ano, do popular brinquedo dinamarquês de peças de plástico que se encaixam, após o grande sucesso do filme The Lego Movie, em fevereiro.

Os Simpsons, criado por Matt Groening e que estreou em 1989, raramente mudou sua forma visual básica nesse quarto de século. É o programa de televisão dos EUA mais visto no mundo, distribuído em mais de 100 países, e atinge mais de 150 milhões de telespectadores por semana, de acordo com a Fox.

O desenho também tem uma das maiores páginas de fãs no Facebook, com 72 milhões de pessoas.

Em um clipe de imagens mostrado à Reuters, Homer e Marge acordam em suas formas de Lego 3D e Homer cai, desmonta-se. Mais tarde, Bart vai para a escola primária de Springfield e tenta reduzir o edifício em um entulho de tijolos de plástico.