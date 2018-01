Com foco na boa forma, nova 'Malhação' traz Deborah Secco Após duas temporadas priorizando o cenário do ensino pedagógico, Malhação volta a fazer jus ao nome na sua próxima temporada: Pro Dia Nascer Feliz retoma a academia como um dos palcos centrais. A pedagogia não sumirá de cena, mas é na Forma, nome do estabelecimento focado em esculpir físicos, que os personagens vão discutir a relação, tramar, amar e odiar. O enredo promove a volta ao trabalho de Deborah Secco, que se licenciou para ser mãe. Ela é a recepcionista da Forma e mãe de um casal, peça de triângulo amoroso com Marcos Pasquim e Thiago Fragoso, ex-astros do vôlei. As gravações começaram nesta semana no Beach Park, no Ceará. O texto se mantém com Emanuel Jacobina. Estreia dia 22 de agosto.