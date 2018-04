Com comédia e shows, Multishow resgata 7º lugar na TV paga

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 25 Dezembro 2015 | 03h00

O Multishow fecha 2015 como seu melhor ano, entre os últimos sete calendários, como o 7.º canal mais visto da TV paga, posição que não ocupava desde 2011. Dentro da aposta música + humor, os títulos que mais contribuíram para tanto foram o Vai Que Cola (a 3.ª temporada bateu os recordes das anteriores, alcançando 60,7 milhões de telespectadores), Os Suburbanos (série em parceria com a Globo, protagonizada por Rodrigo Sant’anna, pronto para uma 2.ª temporada em 2016) e Tudo Pela Audiência (com Fábio Porchat e Tatá Werneck, também com nova temporada garantida para o ano que vem). Some a isso a boa performance de transmissões ao vivo dos mais variados shows e festivais, com ênfase para o Rock In Rio.

Experiências que não funcionaram este ano podem se listadas com Partiu Shopping, com Tom Cavalcante, A Grande Farsa, com Ceará, e Acredita na Peruca, com Luiz Fernando Guimarães. Nenhum desses terá direito a novas temporadas, mas Tom (em adiantadas gravações) e Ceará já engatam outras ideias em novos programas para o canal em 2016. O ano que vem também reserva nova parceria com a Globo, com uma volta do Casseta & Planeta em série, e Tá Rindo de Quê, série nova com Rafinha Bastos.

No quesito musical, os méritos não deixaram a desejar. Durante a média dos sete dias do Rock in Rio, o Multishow liderou o ranking de audiência dos canais pagos. Mais de 16,5 milhões de pessoas passaram pelo canal durante as 80 horas de transmissão – o que equivale a mais de 27% da base de assinantes.

