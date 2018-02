Com 60 capítulos, O Astro estreia hoje na Globo

Daniel Filho, diretor do folhetim, assim como outros artistas, foi comemorar a conquista em Brasília. Assim que chegou ao plenário, ele constatou: O Astro estava mexendo com todo o Brasil, inclusive com a classe política de primeiro escalão. Especialmente com o presidente Ernesto Geisel.

Poucos sabiam, mas ele não perdia um capítulo de O Astro. E, claro, assim que pôde ficar sozinho com Daniel Filho, Geisel perguntou: “Diga uma coisa: ‘Quem matou Salomão Hayalla?’”. Discreto, Daniel respondeu: “Isso é segredo de Estado. E disso sei que vocês entendem”.

O presidente ficou sem saber. O elenco não recebeu informações privilegiadas. E Janete Clair fomentou na dramaturgia brasileira o primeiro grande mistério em torno de um crime. Onze anos depois, o autor Gilberto Braga teve seu mérito com o “Quem matou Odete Roitman?”, em Vale Tudo (1988).

Mas a fórmula de sucesso, tão repetida ao longo dos anos na teledramaturgia, começou com Janete, a única autora até hoje a conquistar 100 pontos de audiência com uma novela – nesse caso, em Selva de Pedra (1972).

Sendo assim, para comemorar os 60 anos da novela no País e inaugurar o horário das 23h de novelas, a Globo escolheu a escritora carioca para ser homenageada. E hoje, a partir das 23h, a emissora estreia o remake de O Astro.

Com a mesma sinopse da década de 70, com Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro adaptando e doses de flashback. Francisco Cuoco, que viveu o protagonista que dá título à trama, aparece, agora, como um conselheiro do novo Herculano Quintanilha (Rodrigo Lombardi).

Enquanto isso, Daniel Filho, depois de 14 anos sem atuar na TV – o último trabalho foi na série A Justiceira –, vive o milionário Salomão Hayalla. E ele vai morrer? Sim. O assassino, porém, será outro.

Pequenos ajustes

De resto, o enredo será quase o mesmo. “Não há razão para mexer no que já foi sucesso”, diz Alcides Nogueira. Claro que uma coisa ou outra será ajustada. Como as cenas de romance entre o casal Herculano (Rodrigo Lombardi) e Amanda (Carolina Ferraz).

Como a censura será de 16 anos, o autor adianta que irá explorar cenas “despudoradas” de amor. “O politicamente correto atrapalha qualquer expressão artística. Mas a gente está aqui para ser subversivo”, declara a atriz Carolina Ferraz.

Fora as possíveis polêmicas, o que promete balançar o remake é a participação de Cuoco. Na trama, Herculano convence o povo da cidadezinha de Bom Jesus do Rio Claro a fazer uma reforma na igreja local. Depois que arrecada a grana para a obra, ele tenta fugir. O golpe, porém, dá errado e Herculano acaba preso.

Na penitenciária, no entanto, tem a sua vida mudada. Lá, conhece Ferragus (Francisco Cuoco), uma espécie de rei do presídio, com quem aprende astrologia, vidência e telepatia, o que fará dele uma espécie de show man da mágica e arrebatador de corações. Entre eles, o da ricaça Amanda.

“Isso tudo me deu uma nostalgia. Mas deixei o Rodrigo (Lombardi) livre para criar”, diz Cuoco. Rodrigo confirma: “O Cuoco é um gentleman”. Alcides completa: “Será outro grande personagem”.

Herculano foi o primeiro anti-herói da teledramaturgia brasileira. Aliás, Janete Clair inovou no que pôde. A novela chegou a superar até mesmo a audiência dos jogos da Seleção Brasileira na Copa de 1978, na Argentina. Índices que só comprovam o acerto da Globo ao escolher O Astro para comemorar os 60 anos da novela no Brasil.

A festa oficial, porém, será só em dezembro. Afinal, foi no dia 21 de dezembro de 1951 que foi ao ar o primeiro folhetim do País, Sua Vida Me Pertence , na TV Tupi. Diante de tudo isso, vale a pena assistir ao remake de O Astro, marco histórico desse gênero que mexe tanto com a vida do brasileiro.