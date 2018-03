Com 6 indicações, Brasil sai sem vitória no Emmy Internacional

Os programas britânicos dominaram a premiação do Emmy Internacional, realizada na noite de segunda-feira, 24. A Argentina e a Jordânia tiveram suas primeiras vitórias na premiação da TV. Já o Brasil, que concorria em seis categorias, saiu sem nenhum prêmio. O País concorreu em Melhor Novela (Paraíso Tropical), Melhor Interpretação (Pedro Cardoso, em A Grande Família) e Irene Ravache (Eterna Magia), Melhor Programa Artístico (Por Toda a Minha Vida: Nara Leão), Melhor Série Dramática (Mandrake) e Melhor Documentário (Collision over the Amazon), sobre o acidente entre um avião da GOL e um jato Legacy. A Argentina levou um dos prêmios mais importantes da 36ª edição da cerimônia - melhor filme para TV ou minissérie, por Television Por La Identidad, que fala sobre as mulheres grávidas "desaparecidas" entre 1976 e 1983 e a busca pelas crianças. As produções britânicas ganharam boa parte das outras categorias, seguindo o mesmo padrão dos últimos anos. Os atores David Suchet e Lucy Cohu ganharam os prêmios principais de atuação. Suchet venceu por sua performance na série Maxwell, na qual interpreta o protagonista Robert Maxwell, um magnata da mídia em apuros. Cohu ganhou por Forgiven, no qual é uma dona de casa suburbana que descobre que o marido abusa sexualmente da filha. The IT Crowd, outra produção britânica, ganhou o prêmio de melhor comédia; Life on Mars ganhou melhor drama, e Shaun the Sheep foi considerado o melhor programa infantil. A Jordânia ganhou seu primeiro Emmy pela telenovela The Invasion Igtiyah, história de amor que se passa em meio às operações militares israelenses em cidades da Cisjordânia, em 2002. Já o prêmio de melhor reality show foi para o polêmico The Big Donor Show, da Holanda, no qual as pessoas disputam o rim de uma mulher doente que será doado para transplante. O objetivo do programa era apontar os problemas das leis de doação de órgãos no país.