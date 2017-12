Com 44% dos votos, Felipe é eliminado do BBB

Felipe foi eliminado do Big Brother Brasil no paredão triplo desta terça-feira, 26. Com 44% dos votos do público, ele saiu da casa. Natália e Thatiana também estavam no paredão, mas continuam na disputa por R$ 1 milhão. Este foi o segundo paredão de Felipe e agora sete pessoas ficam na disputa. Thatiana chegou ao paredão automaticamente, já que foi a primeira eliminada na prova que decidiu quem seria o líder da semana. Marcelo venceu a prova e indicou Felipe ao paredão, mas a indicação foi vetada por Thatiana, que poderia impedir a indicação do líder. Como segunda opção, Marcelo escolheu Natália para ir à disputa. Mesmo tendo a indicação vetada, Felipe foi o mais votado entre os participantes da casa, com três votos, o que acabou o colocando fora da disputa.