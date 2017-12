Colegas lamentam a morte de José Wilker Após a notícia do falecimento de José Wilker, amigos comentaram sobre a relação que tinham com o ator. Em entrevista ao canal de TV a cabo Globo News, colegas de trabalho lembraram da relação que tinham com ele. Maria Beltrão destacou a tranquilidade de Wilker durante as apresentações da cerimônia do Oscar. A paixão que ele tinha pelo cinema, segundo ela, minimizava os erros de um programa ao vivo. Renata Sorrah lembrou do grande legado que Wilker deixa para o teatro. A atriz contracenou e foi dirigida pelo colega e disse que o ambiente nos camarins era ótimo: "Ele sabia muito de cinema, mas também de vida". Wolf Maya disse que a TV brasileira perdeu um artista que é um precursor, que inova sempre que pode e que tinha um texto de humor impagável. Os amigos também lembraram do bom humor do ator. Dennis Carvalho, que dirigiu o programa Sai De Baixo ao lado de Wilker, disse que guarda grandes alegrias pelos momentos em que trabalharam juntos. No momento de sua morte, ele estava em casa com a namorada, a jornalista Claudia Montenegro, quando se sentiu mal - não teve tempo de ser hospitalizado. Ele deixa duas filhas, Isabel, com a atriz Mônica Torres, e Mariana, com a atriz Renée de Vielmond.