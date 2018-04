Cohab City tem vez na TV Bastou Netinho de Paula anunciar sua volta à TV para que a caixa postal do SBT ficasse lotada de cartas e e-mails de candidatas a "princesa". Quadro popularizado pelo cantor no Domingo Legal e depois em seu programa na Record, o Dia de Princesa será o carro-chefe do Show da Gente, no ar a partir de sábado, às 14h15. Além de banho de loja, Netinho promete realizar o sonho das moças, de dentição a casa própria e bolsas de estudo. Para concorrer no horário com Angélica, Luciano Huck, Rodrigo Faro e Raul Gil, Netinho aposta na experiência de Marlene Mattos na direção. "Entre tantos pagodeiros, ela me deu oportunidade na TV, quando me convidou para substituir a Xuxa na Globo", conta ele.