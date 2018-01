Coco Chanel inspira figurino de Patrícia Pillar em 'Ligações Perigosas'

De passagem. Letícia Sabatella fica 18 episódios em Malhação: Seu Lugar no Mundo, set da foto, ao lado de Marcelo Airoldi. Depois, parte para Velho Chico, próxima novela das 9. No enredo teen, ela é a médica idealista Maria Loyola, que passou dez anos na África. No ar dia 3.

Spoiler bíblico: Petrônio Gontijo vai deixar a novela Os Dez Mandamentos, da Record. Em sequência prevista para ir ao ar no dia 6, sexta-feira, Paser, seu personagem, discute com a filha, passa mal e só tem tempo de dar o último suspiro, no colo dela.

Tatá Werneck e Fábio Porchat renovaram contrato com o Multishow para mais uma temporada do Tudo pela Audiência.

No dia 10, já livre das gravações de I Love Paraisópolis,Tatá começa a gravar os oito episódios que a aguardam como a taxista Eloísa do Vai Que Cola, na 3.ª temporada do humorístico.

Não foi por outro motivo, aliás, senão a agenda de I Love Paraisópolis, que Tatá teve de abrir mão de participar do revival da Escolinha do Professor Raimundo. Ela seria Tati, adolescente criada por Heloísa Périssé no original. A personagem ficou com Fernanda Souza.

Márcio Garcia apresenta o Globo de Ouro no Viva, agora com Carolina Dieckmann, e vai repetir a tarefa com o especial sertanejo que a Globo prepara para o fim do mês. Tendo Camila Queiroz, a Angel, como par, Garcia fará a abertura do show Festeja Brasil, a ser gravado hoje, em Cuiabá.

O site Gshow põe no ar nesta segunda uma conversa online sobre Totalmente Demais, com os autores Rosane Svartman e Paulo Halm, o diretor Luiz Henrique Rios, o supervisor de produção Raphael Cavaco e protagonistas – Felipe Simas, Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa e Fábio Assunção.

O basquete é a bola da vez entre as estreias da Mesa Tática já usada nas transmissões de futebol e vôlei pela Globo. O apetrecho, que ajuda a entender as estratégias e os equívocos do time, e vale como aquecimento para a Olimpíada, começa amanhã, pelo Esporte Espetacular, com matéria sobre o Novo Basquete Brasil (NBB).

35% é o avanço do ‘Hoje em Dia’, da Record, no Ibope da Grande São Paulo, este ano. O salto foi de 3,8 para 5,1 pontos, patamar que o título, com novos apresentadores, não alcançava desde 2012

"Éramos duros, de família pobre. Até hoje, lembro do nosso arroz com ovo frito.” Walther Negrão SOBRE ROLANDO BOLDRIN AO ‘PERSONA’: 3ª, 23H30, TV CULTURA