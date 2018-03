Cobertura de TV é permitida em julgamento do médico de Jackson

O juiz do Tribunal Superior de Los Angeles Michael Pastor também adiou a data do julgamento do dr. Conrad Murray em quatro dias, passando o para o dia 24 de março, quando começa a seleção do júri. O julgamento deve durar cerca de seis semanas, segundo advogados da defesa e da acusação.

Murray se declarou inocente, e está em liberdade sob fiança. Ele pode enfrentar até quatro anos de prisão se for condenado. Homicídio culposo é definido como o homicídio sem intenção de matar, e é uma acusação menos grave que a de assassinato.

Pastor disse que queria "a disposição totalmente menos intrusiva" da câmera de TV na sala do tribunal e pediu propostas detalhadas dos noticiosos locais. Ele também impediu que as câmeras de transmitir imagens da seleção do júri.

Murray, que estava na casa de Jackson na manhã de sua morte, no dia 25 de junho de 2009, admitiu ter dado ao cantor, de 50 anos, o poderoso anestésico propofol para ajudá-lo a dormir enquanto ele estava ensaiando uma série de shows, em Londres.

Médicos legistas determinaram que sua morte foi causada por uma overdose de propofol e um coquetel de sedativos.

(Reportagem de Jill Serjeant)