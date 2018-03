Coadjuvantes no centro da cena Todo telesseriado americano que se preze tem um nerd no elenco. As variações são numerosas: há o geek, que é o viciado por tecnologia, o gamer (videogames), o trekker (Jornada nas Estrelas), os RPGistas (loucos por jogos de Role Playing Games, em especial de temas medievais), o fandom, que é aquele que curte um quadrinho, programa de TV ou filme em especial. Há também os otakus, loucos pela cultura japonesa. São milhares de termos!