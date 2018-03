Clube da Luluzinha

O grupo Fox busca, aos poucos, adequar suas séries em seus três canais: Fox, FX e FoxLife. E a dança de cadeiras parece não ter fim. Rescue Me saiu do FX para entrar na Fox. Dexter, que estava programado para estrear no FX acabou na Fox. E One Tree Hill, da Fox, migra para o FoxLife, canal voltado às mulheres de 18 a 49 anos. O FoxLife atinge hoje 700 mil assinantes e a expectativa é que esse número chegue a 1 milhão no fim do ano. O canal está disponível na Net digital e na Sky. Na grade estão séries que as mulheres idolatram como Sex and the City, que estréia dia 1º de agosto, de segunda a sexta, às 21h30 - o canal tem a 4ª e a 5ª temporadas. Ally McBeal, já está em cartaz em seu 3º ano, de segunda a sexta, às 20 horas. Além dos clássicos, o canal exibe a 2ª temporada da premiada How I Met Your Mother e passará a mostrar One Tree Hill, a partir da segunda quinzena de agosto. A data de estréia da 4ª temporada é 21 de agosto, às 22 horas. Antes, porém, o FoxLife exibirá a 3ª temporada da série. A partir de 1º de agosto, irá ao ar um episódio de segunda à sexta e dois episódios aos sábados e domingos. Sempre às 19 horas. Outra novidade é a saída da faixa BabyTV do FoxLife. O bloco vai virar mais um canal do grupo Fox em breve.