Cliqua aqui! Brincando de sombra Ilusão "Todo mundo já fez isso quando era criança: ligar a luz e fazer sombra com as mãos. Mas esse sujeito aí treinou muito mais (risos). O cara é muito bom!" (tinyurl.com/2moe8d) Globo da morte indiano Aventura "É como se fosse um poço, um piscinão ou o buraco do metrô de Pinheiros. Mas é uma espécie de globo da morte indiano com duas motos e dois ?Uninhos?" (tinyurl.com/2qrczu) INTERNET MySpace lança canal só de celebridades A novidade chama MySpace Celebrity (celebrity.myspace.com), um espaço em que os fãs poderão se comunicar diretamente com várias celebridades. São 300 perfis oficiais de atores, músicos, atletas, comediantes e socialites.