Clipe de Adnet sobre spoilers bate recorde em site

Exibido na última semana, o clipe Lord of The Ends, obra-prima estrelada por Marcelo Adnet que revela vários spoilers de filmes e séries de TV, foi o vídeo mais consumido do site GShow no dia seguinte à sua exibição. A audiência fez peso no saldo acumulado pela 3.ª temporada do Tá no Ar: a TV na TV. Desde a estreia, em 28 de janeiro, o consumo de plays de vídeos do programa no site teve um crescimento de 137% em relação à temporada anterior, enquanto o aumento de visitas ao site correspondeu a 57% a mais do mesmo período. Lord of The Ends descreve a morte de uma série de personagens (“de maneira brutal, todo mundo morre”), passando por Game of Thrones, House of Cards, Breaking Bad, Lost, filmes e até novela.

Gravando. Vinícius Coimbra dirige Zezé Polessa nas primeiras gravações de Liberdade, Liberdade, em Diamantina, Minas. Na novela de Mário Teixeira, baseada em argumento de Márcia Prates, próxima das onze na Globo, ela é uma curandeira e vive à margem da sociedade.

Silvia Abravanel, a filha número 2 de Silvio Santos, pode celebrar. O Bom Dia & Cia., que ela passou a apresentar quase por acidente (quando a Justiça vetou o expediente de crianças no infantil), fechou janeiro com seu melhor desempenho de audiência desde março de 2008.

O ‘Bom Dia & Cia.’ fez 6,8 pontos na Grande São Paulo, dando ao SBT a vice-liderança no horário. A Record ficou em terceiro, com 6,4 pontos.

Enquanto isso, na Globo, os louros vão para o BBB16, que bateu o recorde desta edição na noite de segunda, dia 1.º, com 31 pontos de média e 47% de sintonia entre as TVs ligadas. É a maior audiência do programa desde 13 de março de 2015 (quando registrou 32 pontos).

Na Record, a conta favorável a ser exibida está no nicho de programas jornalísticos. A mudança de exibição para quinta-feira levou o Câmera Record de 5,6 para 8,2 pontos. Já o Repórter Record Investigação foi de 5,2 para 6,9 pontos.

É no episódio desta quinta de Pé na Cova que Odete Roitman (Luma Costa) fala sobre seu novo empreendimento no Irajá: um motel chinês. A cenografia se inspirou nas novas alternativas de hospedagem orientais, projetadas com um acúmulo de cabines capazes de agilizar o serviço expresso de acomodação de pessoas.

Thelma Guedes e Duca Rachid, dupla de Cordel Encantado e Joia Rara, entre outras novelas das 6, estreiam na autoria de novela das 9 logo após a próxima novela de Glória Perez.

Na fila da novela das 9, Glória substituirá Maria Adelaide Amaral e Vincent Villares, que assinam o folhetim previsto para suceder Velho Chico, de Benedito Ruy Barbosa, sucessora de A Regra do Jogo.

E a Record ainda aguarda a definição da Globo sobre a data de estreia de Velho Chico, para só depois cravar a estreia da 2.ª temporada de Os Dez Mandamentos.