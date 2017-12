Clima bom em Criminal Minds

Mandy Patinkin, protagonista de Criminal Minds, simplesmente sumiu da sala de reuniões da série no dia em que a equipe se reencontrou para iniciar a terceira temporada. Paget Brewster, a Emily, contou que a equipe não fazia idéia de que Patinkin estava infeliz. Segundo ela, a notícia da saída do ator foi difícil de engolir. "Ficamos com medo porque tínhamos dúvidas se iríamos sobreviver sem ele", disse Paget durante entrevista no set da série em Los Angeles. "Ficamos tristes porque ele decidiu não voltar; depois tivemos medo de a série ser cancelada; depois ficamos felizes porque não cancelaram a série; depois tivemos medo em relação ao substituto de Mandy; depois ficamos excitados ao saber que o ator era Joe Mantegna; e agora estamos mais felizes ainda com os números da audiência", fala a atriz. Criminal Minds é um dos programas mais vistos nos EUA e esse terceiro ano recebeu ótimas críticas com a chegada do ator Joe Mantegna. 'Ele não é um idiota' Paget conta que a produção foi buscar Patinkin no aeroporto e ele chegou ao set uma hora antes do restante do elenco. Então, ele disse que iria buscar seu carro, dirigir pela cidade e voltar ao set no horário. "Mas ele não voltou", lembra Paget. "Ele não é um idiota. Claro que por um lado tem a quebra de contrato, a coisa de deixar os colegas na mão, fazer os roteiristas reescreverem tudo... Mas por outro lado, ele estava infeliz, pois a família dele estava em Nova York e ele aqui, sozinho."