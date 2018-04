Clica aqui!

Música

"Esse japinha de apenas 9 anos é um monstro, toca muito violão! Apesar de ser criança, ele é um músico completo e até tira o som de baixo na viola" (tinyurl.com/luque1)

Entrevista dos Nardoni

Análise gramatical

"É muito engraçado. O Rafinha e o Marcelo Mansfield conseguem brincar com figuras marcadas por algo tão chocante. Eles tiram comédia da tragédia" (tinyurl.com/luque2)

Não é a mamãe!

O impagável Baby Sauro ganha neste vídeo um Top 10 com suas principais brincadeiras. O alvo? Seu pai!

http://tinyurl.com/babytop

Fã revela playback

Um fã invade o palco do show de Britney nos EUA. Assustada, ela berra - mas ninguém escuta, graças ao playback. http://tinyurl.com/britplay

Curta: How To Make a Baby

O casal Cassidy Curtis e Raquel Coelho criou esse ótimo curta em stop motion sobre como é feito um bebê. É só assoprar! http://tinyurl.com/fazerbebe

Promo da nova temporada de True Blood

Para divulgar o segundo ano da série, a HBO caprichou: colocou a mais nova música de Bob Dylan, Beyond Here Lies Nothing.

http://tinyurl.com/bobblood

Novo comercial do Channel Nº 5

A atriz Audrey Tautou e o diretor Jean-Pierre Jeunet (dupla de Amélie Poulain) revivem a parceria neste belo comercial de 2 min.

http://tinyurl.com/audreyn5

Repórter leva uma bolada ao vivo

Floriana Iacob, repórter de um telejornal romeno, cobria a partida entre Dinamo e Rapid, em Bucareste. Olha o que um perna de pau faz! http://tinyurl.com/floribola

Webby Awards anuncia vencedores

Oscar da internet, o Webby Awards (www.webbyawards.com) anunciou na semana passada os vencedores de sua 13ª premiação, que escolheu o que de melhor pintou na web no ano passado. Ao todo são mais de 70 categorias