Clica aqui Edney Souza, fundador do portal de blogs Interney.net GINÁSTICA Daft Bodies "Uma coreografia bem curiosa, digamos, para a música Harder, Better, Faster, Stronger, da dupla francesa de música eletrônica Daft Punk"(http://tinyurl.com/edney1) INTERNET Musical Avenue Q "Vídeo do musical da Broadway Avenue Q, que traz uma parte da música que popularizou a expressão: Internet is for Porn: "a internet é para o pornô" (http://tinyurl.com/edney2) NEGÓCIOS YouTube e Universal terão site clipes? Fontes dizem que o portal de vídeos número 1 da internet e a maior gravadora do mundo estão discutindo a criação de um site de clipes. A Universal cederia material de seus artistas. Warner, Sony e EMI também podem entrar.