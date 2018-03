Clica aqui Promo 5.ª temporada Lost 3 "Faltando menos de dois meses para a estréia da 5.ª temporada de Lost, vídeos promocionais começaram a aparecer para atiçar os fãs da série." (tinyurl.com/lost5pro) O olho do tigre Supernatural "Seria um ótimo extra de DVD: o canal americano CW exibiu o ator Jensen Ackles dublando Eye of the Tiger no final de um episódio. Virou hit na hora" (tinyurl.com/eyesuper) Project: Direct tem inscrições abertas A segunda edição da premiação do YouTube está com as inscrições abertas até 14 de dezembro no www.youtube.com/projectdirect. O curta campeão será exibido no Festival de Sundance. Em 2007, ganhou o brasileiro Laços.