Clica aqui Trash Pour 4: ?You?re So...? Videoclipe ''É um casamento de verdade e a banda tocou na festinha. Todas as pessoas são convidados mesmo e não tem aquele olhinho nervoso de figurante"(www.trashpour4.com/videos) Radiohead: ?Jigsaw Falling? Videoclipe "Ao gravarmos o MTV Ao Vivo, queríamos adaptar umas câmeras nas nossas cabeças... O Radiohead fez isso! Idéia simples, corte seco, efeito máximo." (tinyurl.com/yq4pol) Obama terá programa semanal no YouTube O recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, terá um programa semanal no YouTube. Será uma "versão em vídeo" do comunicado semanal que o democrata irá apresentar em uma estação de rádio.