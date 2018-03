Clica aqui Andy no Fridays Humor "Famosa cena em que o Andy Kaufman briga com o elenco do programa de humor Fridays. Mas, afinal, foi tudo uma grande farsa ou foi real? Hein, rapá?"(tinyurl.com/andyfry) Ryan Adams ao vivo Henry Rollins Show "Ryan é um dos meus cantores preferidos. A música se chama What Sin Replaces Love? e já faz um tempo que essa pergunta não sai da minha cabeça" (tinyurl.com/ryanlove) Avril Lavigne é a mais vista do YouTube O videoclipe de Girlfriend, da cantora canadense Avril Lavigne, tornou-se o vídeo mais visto da história do YouTube. Com mais de 93 milhões de acessos, um fã-clube da cantora lançou uma campanha para conseguir esse feito.DC