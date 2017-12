Clica aqui Gravando ''''In Rainbows'''' Bastidores "Esse vídeo mostra cenas da gravação do novo (e fantástico) CD do Radiohead: In Rainbows. É um filme de 52 minutos, com todas as músicas. É maravilhoso!" (tinyurl.com/2egxgr) ?All You Need is Love? Música "Aproveitando que All You Need is Love é a minha frase favorita, recomendo a sua primeira exibição mundial televisiva, em 25 de junho de 1967" (tinyurl.com/2fjg3k) YouTube ganha página para celulares O YouTube lançou uma página especial para a sua visualização em celulares, o YouTube Mobile (m.youtube.com). A novidade não deve sair barata no Brasil, devido ao alto custo do acesso à internet via via telefonia móvel.