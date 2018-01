Clica aqui Glasvegas: Daddy?s Gone Videoclipe "É o meu single do ano. A banda escocesa Glasvegas fez um video retrô da música Daddy´s Gone como o som da banda, com imagens bem no estilo anos 50" (tinyurl.com/2a49aq) Twins One Guitar Música "Dois carinhas tocando um só violão: um faz base e outro sola. A brincadeira ficou bem legal, provando que não é só piano que se pode tocar a quatro mãos" (tinyurl.com/2fvaa6) Série mostra o sonho de estagiar na MTV Acabou a primeira experiência de uma série online feita pela MTV: Artur, O Estagiário. Exibido no Overdrive (www.mtvoverdrive.com.br), tem ao todo 10 episódios que mostram todas as aventuras do primeiro emprego.