Claudio Marzo é hospitalizado no Rio

O ator Cláudio Marzo está desde domingo, 28, internado na Clínica São Vicente, no Rio. Ele foi hospitalizado com arritmia cardíaca e pneumonia no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da casa de saúde.

De acordo com informações divulgadas pelo médico João Manuel Pedroso, cardiologista do ator, a arritmia já foi controlada e ele está respondendo bem aos antibióticos. Não há qualquer previsão de alta.

Cláudio Marzo tem 74 anos. Em 2013, teve três internações seguidas, em setembro, outubro e novembro, por problemas digestivos - sofreu hemorragias digestivas e apresentou diverticulite, sendo submetido a uma cirurgia de retirada de pólipos. Em fevereiro ele já havia sido internado com quadro de pneumonia e infecção respiratória.

Há três meses, a mulher do ator, que não faz televisão desde a novela Desejo Proibido, de 2008, contou em entrevista que ele estava fazendo fisioterapia respiratória por causa de um enfisema pulmonar. Revelou ainda que ele estava em depressão e que não pensava em voltar a trabalhar tão cedo.