Claudia Ohana vira assunto nas redes sociais depois de cantar 'Smells Like Teen Spirit', do Nirvana

"A mulatto, an Albino. A mosquito, my libido, yeah". Claudia Ohana virou assunto nas redes sociais depois de participar do Programa do Jô nesta terça-feira, 28. O burburinho, no entanto, foi motivado pela performance inusitada da atriz veterana ao cantar a música Smells Like Teen Spirit, clássico do Nirvana. No início, tudo corria bem. Afinada, a atriz dava ares de teatro musical à canção (tocada numa inusitada versão jazz). Até que o pianista resolveu acelerar a música. Catástrofe.

Hoje eu tô só a Claudia Ohana cantando no Jô. Descontrolado! pic.twitter.com/PiJgoaOWRN

