Clássico dos quadrinhos, 'Sandman' pode virar série de TV

Um dos grandes clássicos dos quadrinhos, "Sandman", de Neil Gaiman, deve virar série de TV em breve. Segundo informa o blog 'Heat Vision' da revista especializada Hollywood Reporter, as negociações entre Warner Bros e DC Entertainment pelos direitos de imagem estão adiantadas.

Ainda segundo o blog, a Warner já procura roteiristas para adaptar a obra, sendo que Eric Kripke, criador da série "Supernatural" é o mais cotado. Gaiman não estaria diretamente envolvido nas negociações, mas deve participar do projeto no futuro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta não é a primeira tentativa de adaptação de "Sandman". Antes da Warner, o canal HBO entrou nas negociações de um projeto com o diretor James Mangold ("Garota Interrompida" e "Johnny and June"). No fim dos anos 90, um filme começou a ser pensado com a participação de Gaiman e do diretor Roger Avery (um dos roteiristas de "Pulp Fiction"), mas não saiu do papel.

Com mais de 70 edições publicadas nos EUA entre 1989 e 1996, "Sandman" narra a história de Morfeus, guardião do Mundo dos Sonhos, onde tem acesso aos sonhos de toda a humanidade. No Brasil, é publicada pela Panini.