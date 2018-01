Cisão entre pai e filho motiva virada de Cauã Reymond na novela das 9

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fiel ao ritmo que dita pelo menos uma ação relevante por capítulo, João Emanuel Carneiro avisa que está próxima a virada de Juliano, personagem de Cauã Reymond em A Regra do Jogo. Depois de perder a namorada, Tóia (Vanessa Giácomo), o bom moço finalmente se dará conta de que o pai, Zé Maria (Tony Ramos), não é o inocente injustiçado em quem ele sempre acreditou.

“Agora é a hora do Juliano, o momento dele na história”, avisa João Emanuel. “Da decepção com o pai e da perda de seu grande amor nascem a sua luta por justiça. Juliano passa a ter dois grandes inimigos: Zé Maria e Romero Rômulo (Alexandre Nero).” E as desavenças com Dante (Marco Pigossi) logo serão postas de lado.

Seguindo um rastro de desconfiança, Juliano verá com os próprios olhos o pai atuando pela facção. Sem alternativa, Zé Maria acaba confessando ao filho que mentiu sobre seu passado. Revoltado, o rapaz promete que viverá para colocar Zé Maria atrás das grades.

Diretora-geral da novela, Amora Mautner disse que ficou “extasiada” quando leu as cenas dos embates que aguardam pelos dois personagens e se derreta em confetes pelos dois atores. “O Cauã é um dos atores com quem mais tenho prazer em trabalhar. Por outro lado, ter o Tony no set é um presente. O João Emanuel é genial porque é um autor que não guarda história. E a revelação da verdadeira identidade do Zé Maria vai transformar Juliano em um novo homem”, ela avisa. As cenas que desencadeiam a virada de Juliano estão previstas para o início de novembro.

A resistência. As câmeras do fotógrafo humanitário de guerra Gabriel Chaim registram com precisão um soldado Pershmega em batalha contra o Estado Islâmico, ao norte do Curdistão. Isso é Zona de Conflito, série da produtora Hungry Man Brasil que vem sendo negociada com o History Channel e aborda os remanescentes em regiões de conflito.