Cirurgia de Kiefer Sutherland interrompe '24 horas'

As gravações de "24 Horas" foram suspensas temporariamente para que o ator Kiefer Sutherland, protagonista e produtor executivo do seriado, possa ser operado para retirar um cisto próximo ao rim, informou nesta terça-feira, 16, a imprensa americana.

Apesar de o cisto ter se rompido no início da semana passada, a produção continuou normalmente até sexta-feira, sem a presença do intérprete do agente Jack Bauer.

Evelyn Karamanos, publicitária do ator, enviou nota ao jornal "Los Angeles Times" afirmando que Sutherland estava "frustrado" por ter perdido um dia de trabalho.

Apesar disso, tanto o ator como a Fox, produtora da série, decidiram que o melhor seria realizar a operação imediatamente, "como precaução", em vez de esperar até dentro de seis semanas, prazo previsto para o fim das gravações.

Segundo Karamanos, o ator voltará aos estúdios semana que vem, o que não foi confirmado pela Fox. "Esperamos retomar a produção em breve e não acreditamos que isto provocará nenhuma detenção brusca nas transmissões previstas para a temporada atual", disse em comunicado próprio a produtora, que atualmente grava a oitava temporada do seriado.

Desde sua estreia, em 2001, "24 Horas" ganhou 18 prêmios Emmy e dois Globos de Ouro - melhor série dramática, em 2004, e o melhor ator de drama, para Sutherland, em 2002.