Ciro joga charme para duas mulheres

Apesar de estar com casamento marcado com Florinda (Grazi Massafera), Ciro (Rodrigo Lombardi) joga charme para várias moças de Passaperto. A primeira vítima é Belinda (Júlia Lemmertz), que adora os galanteios do rapaz, pois quer despertar ciúmes no marido. E o plano dá certo. Ciro envia um buquê de flores para Belinda e depois a convida para dar um passeio. O fato deixa Galileu (Pedro Paulo Rangel) transtornado de ciúme. Depois, o jornalista resolve paquerar Raquel (Letícia Birkheuer) que acaba de se mudar para a pensão. A enfermeira gosta da brincadeira e dá trela para Ciro. Ao saber das investidas do noivo, Florinda cai no choro. A jovem vai se consolar com Escobar (Alexandre Borges), e, como não tem nada de boba, aproveita a situação para beijar o médico mais uma vez.