Cíntia tem ciúmes de Bela com Rodrigo Bela (Giselle Itiê) e Rodrigo (Bruno Ferrari) vão ficar próximos rapidinho, para o desespero de Cíntia (Carla Regina). Bela ajuda Rodrigo a mascarar uns números da agência, e são flagrados por Cíntia em um longo abraço de comemoração. Ela então pressiona Rodrigo para casar, e ele resolver terminar tudo, indo chorar no colo da mais nova amiga, Bela. Mais tarde, Rodrigo reconsidera e reata o namoro com Cíntia.