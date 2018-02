'Cine Holliúdy' na seleção do mês no Canal Brasil

Cine Holliúdy

19 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2013. Dir. de Halder Gomes, com Edmilson Filho, Miriam Feeland, Roberto Bontempo, Jesuíta Barbosa.

No interior do Ceará, nos anos 1970, a TV substitui o cinema, mas Francisgleidysson resiste e tenta manter sua sala itinerante aberta, ao mesmo tempo que desperta no filho o amor pelas aventuras de artes marciais. Um fenômeno do cinema brasileiro, o filme pequeno ficou grande empurrado pelo público. No Nordeste, arrebentou. Tem algo a ver com Cinema Paradiso, sem os beijos roubados, mas com muitas lutas. Inédito, colorido, 91 min.

